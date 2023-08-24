Как отвадить соседских тараканов от своей квартиры: держите этот предмет на окне — насекомые к вам не сунутся

Фото: freepik.com / jigsawstocker

Красиво и полезно!

Избавиться от тараканов легко, а вот сделать так, чтобы они не вернулись, довольно сложно. Так как усатые вредители имеют привычку кочевать из одной квартиры в другую.

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Специальная химия в этом вопросе не очень эффективна. Поэтому приходится пользоваться маленькими хитростями.

Чтобы навсегда отвадить соседских тараканов от своего жилища, нужно всего лишь обзавестись несколькими горшками с геранью.

Дело в том, что рыжие насекомые не выносят запаха этого красивого растения. Если поставить по цветку на каждое окно, то тараканы больше вас не побеспокоят.

Помимо этого, содержите кухню в чистоте. Не оставляйте в открытом доступе воду и еду. Если соблюдать эти рекомендации, то проблема навсегда останется в прошлом. 

Источник: gorodche.ru.

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