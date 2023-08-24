Как отвадить соседских тараканов от своей квартиры: держите этот предмет на окне — насекомые к вам не сунутся

Избавиться от тараканов легко, а вот сделать так, чтобы они не вернулись, довольно сложно. Так как усатые вредители имеют привычку кочевать из одной квартиры в другую.

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Специальная химия в этом вопросе не очень эффективна. Поэтому приходится пользоваться маленькими хитростями.

Чтобы навсегда отвадить соседских тараканов от своего жилища, нужно всего лишь обзавестись несколькими горшками с геранью.