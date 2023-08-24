Как спасти чахлую герань: дайте ей сладкого — растение быстро взбодрится и выпустит свежие бутоны

Заметили, что ваша герань стала хуже выглядеть? Не ждите, когда растение окончательно завянет. Сыграйте на опережение! Если подкормить цветок правильным средством, он мигом передумает болеть и вскоре порадует вас свежими бутонами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Об этом мало кто знает, но питательную смесь можно приготовить из обычного сахара. На самом деле герань просто обожает этот продукт.

Рецепт простой. Возьмите литр отстоявшейся воды комнатной температуры. Аккуратно перелейте ее в другую посудину: чтобы осадок не поднялся со дна. Добавьте в воду 2 столовые ложки сладкого продукта и используйте получившийся состав для корневой подкормки.

Положительные изменения наступят уже через две суток. Растение быстро начнет восстанавливаться и в ближайшем будущем удивит вас обильным цветением.

Источник: издание belnovosti.by