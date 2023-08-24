В России погода часто удивляет. Это лето было переменчивым. Даже в Москве были как холодные ночи, так и очень душные и жаркие. В августе также стояла жара, которая сменилась ливнями. Но вот в конце лета резко похолодало. Синоптики признались, что последние выходные августа в столице будут холодными.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что будет около 17–20 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Синоптики также назвали регионы, в которых в ближайшие выходные может выпасть первый снег.
По их словам, это может случится на Новой Земле, а также в населенных пунктах Воркута, Елецкий, Харп, Сейда, Сивомаскинский, Петрунь, Инта, Косью (Коми), пишет pensnews.ru, ориентируясь на данные центра погоды «Фобос».
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А еще в отдельных районах Полярного Урала, Республики Коми, востока Архангельской области, севера Пермского края и Кировской области будет отмечено сильное похолодание. Там температура воздуха приблизится к нулю.