Синоптики также назвали регионы, в которых в ближайшие выходные может выпасть первый снег.

По их словам, это может случится на Новой Земле, а также в населенных пунктах Воркута, Елецкий, Харп, Сейда, Сивомаскинский, Петрунь, Инта, Косью (Коми), пишет pensnews.ru, ориентируясь на данные центра погоды «Фобос».

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А еще в отдельных районах Полярного Урала, Республики Коми, востока Архангельской области, севера Пермского края и Кировской области будет отмечено сильное похолодание. Там температура воздуха приблизится к нулю.