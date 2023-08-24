Как отмыть кухонную вытяжку за пять минут, если на фильтре скопился толстый слой жира — тереть не нужно

Фильтр кухонной вытяжки очень быстро покрывается жиром. Поэтому его рекомендуется чистить минимум раз в месяц. Но многие хозяйки об этом забывают, и грязь может копиться годами. Что приводит к плохой работе техники.

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Если вы тоже оказались в подобной ситуации, не паникуйте. Проблему можно решить всего за пять минут. Конечно, обычные способы уже не помогут. В запущенных случаях справится только «Крот».

Это средство предназначено для чистки труб от засоров, но и в ситуации с фильтром тоже будет весьма полезно.

Инструкция простая. Наденьте резиновые перчатки и откройте форточку. Выньте фильтр из вытяжки, положите его на противень и залейте кипятком. После этого распределите по поверхности решетки половину стакана «Крота» и подождите 5–10 минут.

По прошествии времени ополосните деталь вытяжки чистой водой, высушите и используйте по назначению.

Источник: kitchendecorium.ru.