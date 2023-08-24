Закопайте эту смесь под яблоней в начале осени: в новом сезоне плодов будет тьма — все крупные и сладкие

Чтобы яблоня хорошо плодоносила, ее нужно подкармливать минимум два раз в год: весной и осенью.

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Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что в начале сентября дерево нуждается в удобрении из перепревшего навоза и древесных опилок.

Готовится подкормка просто. Оба компонента берутся в равных частях. Специалист также отметила, что если речь идет о щелочной почве, то питательную смесь можно дополнить небольшим количеством золы или известковой муки.

Готовый состав нужно разбросать в приствольном круге и немного прикрыть землей. Если все сделать в соответствии с этой инструкцией, яблоня получит все необходимые элементы и обязательно порадует вас крупным урожаем в новом году.

Источник: tut-news.ru