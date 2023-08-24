Просто удалите эту часть у роз осенью: спустя год придете в восторг — будут цвести как сумасшедшие

Многие дачники выращивают на своем участке не только овощи и фрукты. Цветы часто украшают территорию. Розы так красиво цветут, что их почти всех хотят увидеть у своего дома. Однако за ними нужен правильный уход, чтобы видеть пышные бутоны. Розы зацветут пышно с новой силой, если делать простые действия, например, подрезать. Благодаря этому растения остаются здоровыми, а их общий внешний вид улучшается.
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Эксперты отмечают, что лучший период для первой обрезки — поздней осенью в октябре-ноябре. При этом важно, что также просто необходимо обрезать розы еще и в феврале. Дачникам надо учесть, что если климат слишком холодный, то тогда стоит перенести процедуру на март.
Идеально будет, если обрезать розы до уровня, когда на одном стебле останется около пяти листьев. Это обеспечит бурный рост цветов в будущем, сообщает Express.co.uk.