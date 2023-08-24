Просто удалите эту часть у роз осенью: спустя год придете в восторг — будут цвести как сумасшедшие

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Эксперты отмечают, что лучший период для первой обрезки — поздней осенью в октябре-ноябре. При этом важно, что также просто необходимо обрезать розы еще и в феврале. Дачникам надо учесть, что если климат слишком холодный, то тогда стоит перенести процедуру на март.

Идеально будет, если обрезать розы до уровня, когда на одном стебле останется около пяти листьев. Это обеспечит бурный рост цветов в будущем, сообщает Express.co.uk.