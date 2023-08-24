Вареные пельмени станут в миллион раз вкуснее, если добавить в бульон этот овощ: речь не о луке

Многие хозяйки варят пельмени просто в подсоленной воде. Иногда они добавляют в кастрюлю лавровый лист и пару горошин душистого перца, полагая, что этого вполне достаточно.

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Конечно, блюдо получится съедобным даже с таким скудным набором специй и приправ. Однако его можно сделать намного лучше, если положить в бульон один популярный овощ.

Речь идет о моркови. Предварительно корнеплод нужно запечь. Поместите овощ в разогретую духовку ровно на 30 минут. А когда время пройдет, добавьте его в кипящую воду к пельменям.

К слову, с луком можно поступить точно также, как с морковью. Но с оранжевым овощем бульон выходит вкуснее.

Источник: издание belnovosti.by.