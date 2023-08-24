Звезды осыплют деньгами: астролог назвал один-единственный знак, который разбогатеет в сентябре

Порой люди сталкиваются с такими моментами, что работа заполняют большую часть жизни, а доход так и не увеличивается. Кажется, что не хватает буквально капли удачи, чтобы изменить жизнь. Популярный астролог Илья Милохин, родной брат тиктокера Дани Милохина, назвал один-единственный знак зодиака, который разбогатеет в сентябре. Он отметил, что звезды осыплют Дев богатством.
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«Это Девы, безусловно. Это их время! В этот период включается солнечная Дева, у тех, у кого солнце находится в Деве, есть возможность немыслимо озолотиться в сентябре, если они правильно используют свои ресурсы», — заявил Илья, пишет портал «А теперь внимание!».