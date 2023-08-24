Сразу посвежеете и помолодеете: секрет идеального лица раскрыт — только так красятся звезды Голливуда

Фото: freepik.com

Звездный визажист рассказала про прием в макияже, который обожают зарубежные знаменитости.

Для многих женщин макияж является ежедневным ритуалом. В мире бьюти тоже есть тренды и свои хитрости. Иногда просто поражают идеальные лица актрис и певиц. Такого эффекта самой добиться непросто. Звездный визажист Полина Мечковская раскрыла прием в макияже, который постоянно используют голливудские звезды. Она раскрыла их главный секрет. 

Как оказалось, селебрити отдают предпочтение макияжу в стиле Hollywood nude. А вот главный акцент делается на скульптурирование, когда визуально до идеала доводятся черты лица.

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Это занимает много времени и непростых манипуляций, но это дает потрясающий результат — лицо становится моложе и гораздо свежее. При этом глаза в Голливуде всегда красят под прическу и стиль одежды.

Визажисты предпочитают все же делать прокрас век на среднем уровне интенсивности в технике smoky eyes и делают выразительность с помощью стрелки, пишет портал «Городовой».

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