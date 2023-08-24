Желтые пятна в области подмышек исчезнут за 10 минут: это копеечное средство спасет любую белую вещь

На белых вещах довольно часто появляются желтые пятна в области подмышек. Происходит это из-за того, что вещества, входящие в состав дезодорантов, вступают в химическую реакцию с потом.
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Удалить подобные загрязнения с помощью стирального порошка невозможно. Поэтому хитрые хозяйки перед тем как отправить одежду в машинку, обрабатывают пятна раствором нашатырного спирта.
Инструкция простая. Возьмите 50 мл аптечного препарата и такое же количество воды. Смешайте ингредиенты в миске и нанесите получившийся состав на все проблемные места. К слову, это средство эффективно в борьбе с любыми пятнами.
Подождите ровно 10 минут, а затем постирайте одежду обычным способом. Результат приведет вас в восторг. Вещи будут идеально чистыми.
Источник: издание belnovosti.by.