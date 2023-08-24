Желтые пятна в области подмышек исчезнут за 10 минут: это копеечное средство спасет любую белую вещь

На белых вещах довольно часто появляются желтые пятна в области подмышек. Происходит это из-за того, что вещества, входящие в состав дезодорантов, вступают в химическую реакцию с потом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Удалить подобные загрязнения с помощью стирального порошка невозможно. Поэтому хитрые хозяйки перед тем как отправить одежду в машинку, обрабатывают пятна раствором нашатырного спирта.