Стиралка сломается раньше времени, если допустить всего одну ошибку: не говорите потом, что не знали

Даже самая мощная и надежная стиральная машина может сломаться в один миг, если допустить одну из трех ошибок.

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Во-первых, обязательно проверяйте карманы тех вещей, которые планируется отправить в стирку. Возможно, вы не в курсе, но испортить технику может даже маленькая монетка или фантик от шоколадки.

Во-вторых, не храните в барабане машинки мокрое белье. Если это войдет в привычку, то на внутренних деталях стиралки быстро появится плесень. А это тоже не приведет ни к чему хорошему.

И самое главное — не пытайтесь впихнуть в технику всю грязную одежду разом. Барабан должен быть заполнен максимум на 80%. В противном случае машинка очень быстро придет в негодность.

Источник: gorodovoy.ru