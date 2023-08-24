Всего три литра превратят почву на даче в чернозем на вес золота — шикарный урожай обеспечен: об этом знают лишь единицы

Если бюджет небольшой, то можно использовать обычный навоз. Подкормку достаточно внести осенью, тогда уже весной будет видимый результат.

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Но более эффективный и быстрый способ — использование биогумуса.

Удобрять почву с помощью таких средств нужно в расчете три литра средства на один квадратный метр земли. Также подойдут органические удобрения. На квадратный метр грунта обычно достаточно 100 граммов подкормки, пишет Tut News.