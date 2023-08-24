Всего три литра превратят почву на даче в чернозем на вес золота — шикарный урожай обеспечен: об этом знают лишь единицы

Агроном Анастасия Коврижных назвала несколько приемов, которые помогут превратить самую бедную почву в плодородный чернозем. Она отметила, что улучшить качество грунта не составит большого труда.
Если бюджет небольшой, то можно использовать обычный навоз. Подкормку достаточно внести осенью, тогда уже весной будет видимый результат.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Но более эффективный и быстрый способ — использование биогумуса.
Удобрять почву с помощью таких средств нужно в расчете три литра средства на один квадратный метр земли. Также подойдут органические удобрения. На квадратный метр грунта обычно достаточно 100 граммов подкормки, пишет Tut News.