Такая халява, что стоит сорваться и улететь в отпуск: туры в Турцию распродают со скидками в 60%

Фото: freepik.com

Россияне могут прилично сэкономить на отдыхе, если не будут медлить с покупкой тура.

В последнее время особенно дорого обходятся путешествия за границу. Даже туры на популярные курорты в Турции за последний год выросли в два раза. Однако к концу лета часто появляются разные акции. Россияне, которые взяли отпуск, но еще его не спланировали, могут прилично сэкономить на отдыхе в Турции, если купят тур в конце августе. 

Сейчас у туроператоров есть хорошие скидки. Можно взять билеты и оплатить отель со скидками до 40-60%.

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«Недельный тур в отель «три звезды» с вылетом в конце августа на «все включено» обойдется в 60 тысяч рублей на двоих при покупке сейчас», — рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что уменьшение спроса связано с очевидными фактами. Многие просто готовятся к учебному году. Но аналитики предупредили, что уже в сентябре агенты вновь пересмотрят ценники, поэтому таких выгодных предложений не будет.

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