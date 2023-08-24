Такая халява, что стоит сорваться и улететь в отпуск: туры в Турцию распродают со скидками в 60%

Сейчас у туроператоров есть хорошие скидки. Можно взять билеты и оплатить отель со скидками до 40-60%.

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«Недельный тур в отель «три звезды» с вылетом в конце августа на «все включено» обойдется в 60 тысяч рублей на двоих при покупке сейчас», — рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что уменьшение спроса связано с очевидными фактами. Многие просто готовятся к учебному году. Но аналитики предупредили, что уже в сентябре агенты вновь пересмотрят ценники, поэтому таких выгодных предложений не будет.