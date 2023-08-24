Травяной настой и сахарная вода: 2 спасительные подкормки для огурцов в начале похолоданий

Чтобы не лишиться урожая огурцов в конце лета и в начале осени, им нужно помогать. Очень хорошо сейчас растения воспринимают травяной настой и сахарную воду.

Эти жидкости для них просто целительны. Растения мгновенно на них реагируют и лучше встречают холода, становятся сильными, здоровыми, мощными, даже не думают отказывать в плодоношении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

1 литр травяного настоя разводите в 5 литрах воды и поливайте раствором огурцы каждый день под корень.

А сахарные подкормки используйте два раза в неделю. 1 стакан сахара растворяйте в 10 литрах воды, тоже проливайте огурцы у корня.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»