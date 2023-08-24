Спекулянты довели доллар сегодня до предела: каким будет курс валюты до 28 августа

Американский доллар 24 августа показал нестабильное поведение. Утром он вырос до 94,52 рубля. Однако к обеду немного опустился до 94,4 рубля.

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Эксперты считают, что тут на арену выходили спекулянты и намеренно повышали курс доллара, ведь никаких предпосылок для увеличения цены валюты США нет.

Однако Евгений Локтюхов из ПСБ считает, что до 28 августа ситуация изменится, и выброс на российский рынок иностранной валюты сыграет свою роль, доллар понизится в своем курсе.