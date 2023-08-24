Почему подкормка золой осенью для огурцов обязательна: не сделали — сильно пожалели

В конце лета и в начале осени огурцы испытывают стресс из-за холодных ночей и истощения почвы. Растениям нужна наша помощь.

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Ее легко оказать, если внести в грунт под огурцы калий. Он стимулирует рост, укрепляет растения, помогает плодоношению и делает огурцы устойчивыми к перепадам температур.

Древесная зола – хороший вариант для этого, ведь в ней калия содержится в избытке.

Берем один стакан золы и половину стакана столового уксуса. В большое ведро емкостью не менее 10 л насыпаем золу, вливаем уксус. Когда зола погасится, можно заливать в ведро воду до самых краев и тщательно перемешивать.

Поливаем составом огурцы у корня.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»