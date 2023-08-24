Как уменьшить количество порошка при стирке в 2 раза: бросаем 3 штуки в барабан

Вы можете сократить в 2 раза расходование стирального порошка, если будете использовать специальные пластмассовые мячики для стирки. Их также можно заменить на теннисные мячики и самодельные шарики, скатав их из кулинарной алюминиевой фольги.

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Трех мячиков будет вполне достаточно, бросайте их в барабан стиралки прямо на вещи. Они эффективно пробьют белье и выколотят грязь из ткани.

При использовании мячиков количество порошка можно сократить вдвое.

Также рекомендуется насыпать порошок не в специальные отсеки, а в барабан, так средство не растеряется по дороге, а будет использовано полностью.

Источник: дзен-канал «Ленивое домоводство»