Почему гортензия стала зеленой: причины перемен и способ решения проблемы

Белые и розовые кусты гортензий нередко меняют окрас соцветий на зеленый. Пугаться не стоит. Это обычное явление для древовидных сортов.

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Как правило, изменения происходят в начале и в конце сезона. В этом случае нужно только подождать. Через несколько дней все придет в норму.