Гортензия стала зеленой: причины перемен и способ решения проблемы

Белые и розовые кусты гортензий нередко меняют окрас соцветий на зеленый. Пугаться не стоит. Это обычное явление для древовидных сортов.
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Как правило, изменения происходят в начале и в конце сезона. В этом случае нужно только подождать. Через несколько дней все придет в норму.
Кроме того, зеленые цветы могут говорить о том, что нужно подкислить грунт. Оптимальным значением для роста гортензий является рН 5,5. Если он ниже, то куст может позеленеть.
Погода тоже влияет на внешний вид растений. Зеленые цветы появляются в период затяжных дождей и длительной засухи.
Источник: pocvetam.ru