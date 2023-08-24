Стремится к нулю: озвучен ужасающий прогноз погоды — Москве ожидают экстремально низкие температуры для августа

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По словам метеорологов, днем в столице температура воздуха составит плюс 17–19 градусов, а ночью понизится до семи градусов тепла. В Московской области также прогнозируют 15–20 градусов тепла, а ночью сильно похолодает — будет всего пять градусов со знаком плюс.

Прогнозируется северо-западный и северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.