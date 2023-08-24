Школьный лук в стиле «Уэнсдей»: назвали три самых модных тренда в одежде учениц на осень 2023 года

Лето пролетело мгновенно, и уже приближается 1 сентября. Если рюкзак и тетрадки многие покупают заранее, то наряды для учениц, которые быстро растут, обычно берут уже перед самым учебным годом. Девочки хотят ходить не только в практичных нарядах, но и стильных. Эксперты Gloria Jeans назвали три главных тренда этого школьного сезона.
И, как ни удивительно, на школьную моду повлияла Дженна Ортега из «Уэнсдей». Также актуальны альтернативные оттенки и преппи-стиль
«Один из главных трендов — эстетика dark academia, который хорошо продемонстрировала Дженна Ортега в сериале «Уэнсдей». Основные цвета — преимущественно темные: черный, графитовый серый, темный ореховый. Часто они контрастируют с белым.
Приверженцы тренда носят платья А-силуэта с кружевными воротниками, блузы с «драматичными» рукавами, костюмы с жилетами, классическую обувь на массивной подошве —оксфорды, броги, лоферы, туфли Мэри Джейн», — пояснили стилисты, пишет «Газета.ру».
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Что касается стиля преппи, то эти луки выглядят наподобие форм элитных частных школ. Это мини-юбки в складку, рубашки с узором в виде оксфордской полоски, объемные кардиганы, жилетки фактурной вязки, твидовые сарафаны.
Атрибутом таких нарядов являются акцентные эмблемы. Можно вышить инициалы контрастными нитками на манжетах или карманах. А что касается альтернативных тонов, то беспроигрышным будет светлый верх и темный низ, но можно и внести что-то новое. Верх может быть фисташкового цвета или капучино, а также голубого. Черный можно заменить цветом горького шоколада, а также глубоким синим.