Школьный лук в стиле «Уэнсдей»: назвали три самых модных тренда в одежде учениц на осень 2023 года

И, как ни удивительно, на школьную моду повлияла Дженна Ортега из «Уэнсдей». Также актуальны альтернативные оттенки и преппи-стиль

«Один из главных трендов — эстетика dark academia, который хорошо продемонстрировала Дженна Ортега в сериале «Уэнсдей». Основные цвета — преимущественно темные: черный, графитовый серый, темный ореховый. Часто они контрастируют с белым. Приверженцы тренда носят платья А-силуэта с кружевными воротниками, блузы с «драматичными» рукавами, костюмы с жилетами, классическую обувь на массивной подошве ­—оксфорды, броги, лоферы, туфли Мэри Джейн», — пояснили стилисты, пишет «Газета.ру».

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Что касается стиля преппи, то эти луки выглядят наподобие форм элитных частных школ. Это мини-юбки в складку, рубашки с узором в виде оксфордской полоски, объемные кардиганы, жилетки фактурной вязки, твидовые сарафаны.

Атрибутом таких нарядов являются акцентные эмблемы. Можно вышить инициалы контрастными нитками на манжетах или карманах. А что касается альтернативных тонов, то беспроигрышным будет светлый верх и темный низ, но можно и внести что-то новое. Верх может быть фисташкового цвета или капучино, а также голубого. Черный можно заменить цветом горького шоколада, а также глубоким синим.