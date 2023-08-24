Розы и орхидеи будут цвести без остановки: хитрые садовники поделились рецептом стимулятора

Чтобы комнатные розы и орхидеи цвели без перерыва, необходимо обеспечить их целым комплексом питательных веществ.

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Для этого не нужно покупать дорогие удобрения. Подкормку можно приготовить своими руками. Все, что любят цветы, можно найти на кухне.

Рецепт простой. Возьмите 2 литра отстоявшейся воды, растворите в ней 2 столовые ложки меда и добавьте сюда же 10 капель свежего сока лимона.

Полученный состав следует использовать для полива под корень. Расход подкормки: 8 столовых ложек на одно растение.

Источник: tut-news.ru