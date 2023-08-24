Муравьи пропали махом: подсыпали в варенье аптечное средство (дешево и сердито)

Борная кислота убийственно действует на муравьев, это знают многие садоводы. Но как заставить насекомых отведать эту отраву?

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Для этого нужна сладкая приманка. Можно использовать, к примеру, варенье. Подойдет любое, даже забродившее и засахаренное, муравьям все равно.

100 граммов любого варенья мешайте с 1 чайной ложкой борной кислоты. Далее разлейте состав в маленькие тары и поставьте у муравейников.

Насекомые не только наедятся сами, но и отнесут отраву своей матке, чтобы она угостилась сладеньким. Скоро вы не увидите мурашей на своем участке.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»