Берите только этот мед — безопасный и вкусный: одобрен Роскачеством

Многие любят добавлять в блюда и даже в чай мед. Он более полезный, чем сахар. Однако появилось много производителей, поэтому зачастую страдает качество продукции. Эксперты Роскачества исследовали мед, который продается на российских прилавках. По словам экспертов, каждую марку проверили по 485 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.
Исследователи были расстроены результатами. Всего два производителя прошли проверку без каки-либо нарушений. Ими оказались «Берестов А.С. Мед каштановый Избранное» и гречишный мед «Лесные угодья».
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«Всем требованиям действующих нормативов по качеству и безопасности, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества соответствует мед «Берестов А.С. Мед каштановый Избранное» и гречишный мед «Лесные угодья», – сказано в компании.