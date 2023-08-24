Берите только этот мед — безопасный и вкусный: одобрен Роскачеством

Исследователи были расстроены результатами. Всего два производителя прошли проверку без каки-либо нарушений. Ими оказались «Берестов А.С. Мед каштановый Избранное» и гречишный мед «Лесные угодья».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».