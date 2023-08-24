Вот чем нужно протирать полки, чтобы пыль не оседала: копеечный рецепт от ушлых домохозяек

Пыль появляется очень быстро, она оседает на поверхностях уже через несколько часов после уборки. Конечно, это не устраивает многих хозяек, поэтому они придумали, как сделать так, чтобы забыть о проблеме на целую неделю.

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Все просто. Чтобы пыль не портила общую картину, нужно протирать мебель и пол особым средством. Для его приготовления необходимо растворить ложку бальзама для волос в десятилитровом ведре чистой воды.

Фокус в том, что косметическое средство является отличным антистатиком. Оно образует на предметах защитную пленку, которая отталкивает частички пыли. Не забывайте: для поддержания эффекта процедуру нужно повторять один раз в 7 дней.

Источник: tut-news.ru