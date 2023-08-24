Чем обработать яблони осенью, чтобы не было червоточин на следующий год

Чтобы на следующий года ваша яблоня дала хороший урожай без червоточин, позаботьтесь о ней прямо сейчас.
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Против плодожорки можно использовать опрыскивание со специальными препаратами против вредителей, которые можно купить в специализированных отделах.
Крайне важно обработать яблони осенью, поскольку плодожорка живет в холодные времена в кроне деревьев.
Если вытравить ее из коры в этот период, то бабочка не сможет отложить личинки весной.
Также можно использовать народные средства, например раствор дегтя. Его запаха плодожорка не переносит.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».