Пожелтевшую микроволновку, а потом и окно быстро отбелили: смочили пластик аптечным дешевым средством

Пожелтевший пластик на микроволновке и любой другой бытовой технике, а также на окнах можно в одно мгновение сделать белейшим. А поможет нам недорогое аптечное средство.

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Это средство на ваших глазах сотворит настоящее чудо преображения.

А понадобится нам «Димексид» и ватный диск. Смочите в средстве диск и потрите им желтый пластик, он мгновенно начнет белеть!

И не забудьте надеть перчатки, когда займетесь этой процедурой.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»