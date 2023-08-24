Пожелтевшую микроволновку, а потом и окно быстро отбелили: смочили пластик аптечным дешевым средством

Пожелтевший пластик на микроволновке и любой другой бытовой технике, а также на окнах можно в одно мгновение сделать белейшим. А поможет нам недорогое аптечное средство.
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Это средство на ваших глазах сотворит настоящее чудо преображения.
А понадобится нам «Димексид» и ватный диск. Смочите в средстве диск и потрите им желтый пластик, он мгновенно начнет белеть!
И не забудьте надеть перчатки, когда займетесь этой процедурой.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»