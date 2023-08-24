Почему в конце августа и в сентябре под огурцы нужно вылить полстакана уксуса: спасение в это время

В конце августа и в сентябре огурцам приходится непросто, поскольку по ночам начинаются холода. А это растение все-таки тропическое, теплолюбивое.

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Чтобы не лишиться урожая, огурцы нужно поддержать и внести в почву калий, который делает растения более устойчивыми.

В доступной форме это вещество содержится в древесной золе, а чтобы она хорошо была воспринята культурой, ее нужно погасить уксусом.

Необходимо взять один стакан золы и половину стакана столового уксуса. При этом уксус можно использовать любой – 6% или 9%, но только не уксусную эссенцию.

В большое ведро емкостью не менее 10 литров положим требуемое количество древесной золы и зальем столовым уксусом. Когда зола погасится, нальем в ведро воду до самых краев и тщательно перемешаем.

Этим составом прольем огурцы под корни.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»