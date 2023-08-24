Сделайте это с кабачками в начале осени: растения будут давать плоды до середины октября

Хотите продлить период плодоношения кабачков до середины осени? Это возможно, если провести обрезку и подкормку культуры в конце августа или в начале сентября. Чем раньше вы приступите к делу, тем лучше.

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Внимательно осмотрите грядки. Больные растения следует убрать, а здоровые освободить от всего лишнего. Нужно обрезать сухие побеги и завязи, а также листья и плети, лежащие на земле. Но не переусердствуйте: ни в коем случае не трогайте точку роста и не удаляйте более 30% листьев.

Кроме этого, не забывайте своевременно собирать урожай. Так как перезревшие плоды тянут из растений жизненные силы. А их можно потратить на образование новых завязей.

После омолаживающей процедуры кабачкам потребуется подкормка азотным удобрением. Для этого можно использовать раствор мочевины. Готовится он просто: возьмите 1 столовую ложку препарата на 10 литров воды.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»