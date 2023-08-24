Просто бросаем на нагар соль и смотрим, как он исчезает со сковородки: подсказали советский метод

Если на вашей сковороде образовался нагар от пищи, не стоит даже мучиться, соскабливая его. Попробуйте простой и действенный способ с солью.

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Чтобы нагар легко отошел от сковороды, нужно насыпать в нее 1/2 стакана поваренной соли и поставить на плиту нагреваться.

В этот момент начнут раздаваться характерные щелчки и потрескивания со стороны соли.

Прогревайте соль 15 минут, лишь иногда помешивать соль. Далее уберите сковороду с плиты и дайте ей постоять с нагретой внутри солью. Затем этой же солью при помощи щетки или губки удалите нагар.

Источник: techinsider.ru.