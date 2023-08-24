Трюк с холодильником: как нарезать лук без слез (пригодится каждому)

Хозяйкам для того, чтобы они не плакали во время шинкования лука, часто рекомендуют лук смочить в воде. А потом периодически это делать с ножом.

Однако эти манипуляции практически бесполезны. Луковый сок все равно попадает в глаза и вызывает слезотечение.

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Гораздо действеннее метод с морозилкой. Перед нарезкой положите луковицу в морозильную камеру на 15 минут, достаньте и нашинкуйте его без проблем. Ни одна слезинка из ваших глаз не вытечет.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».