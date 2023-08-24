Поливаем огурцы целебной водой в конце августа: грядки ломятся от новых завязей — оживают даже чахлые кусты

В конце августа листья огурцов начинают увядать. Новые завязи появляются редко, и растение всем своим видом показывает, что сезон плодоношения близок к завершению. Но на самом деле посадки еще можно взбодрить.

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По словам агронома Анастасии Коврижных, у растений откроется второе дыхание, если угостить их раствором нашатыря.

Рецепт простой. Для приготовления стимулирующего состава нужно взять 10 литров отстоявшейся воды комнатной температуры и размешать в ней 4 столовые ложки концентрата.

Получившуюся подкормку следует вносить под корень. Расход средства: около 1 литра на куст. Если повторять эти действия каждые 14 дней, то огурцы будут плодоносить до середины осени.

Источник: издание belnovosti.by