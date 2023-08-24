Как сделать ванну белоснежной без усилий: подмешиваем уксус — сама очищается

С этим народным составом вы можете забыть про дорогие чистящие средства для ванной. Теперь вы будете ее мыть за три копейки, не прилагая никаких усилий.

Также этим составом с легкостью можно отмыть кафельные стены, плиточный пол, стеклянную душевую кабину.

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Возьмите столовый уксус 9% и подмешайте в него немного средства для мытья посуды. В перчатках нанесите это средство на загрязненную поверхность.

Оставьте на 10 минут, промойте губкой и смойте водой. Вся желтизна и серость уйдут!

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».