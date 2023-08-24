Делаем отбеливатель для всего из 2 простых компонентов: дорогие средства не покупаем

Этим отбеливателем вы можете привести в порядок вещи из любых тканей, также хорошо он себя проявляет на санфаянсе, кафеле, линолеуме и пластике.

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Возьмем хозяйственное мыло и 3 столовые ложки нашатыря. Мыло натрем, смешаем со спиртом и внесем в состав в тазик с горячей водой (2-3 литра).

Замочим вещи на пару часов, а потом постираем любым способом. Вы не узнаете их в конце процесса, станут белейшими!

Источник: дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».