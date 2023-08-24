Вымачиваем вещи в уксусе перед стиркой: больше дорогой порошок и отбеливатель не покупаем

Уксусом можно отлично готовить вещи к стирке. Это вещество растворяет загрязнения, делает ткань податливее и мягче, благодаря чему процесс стирки становится в разы эффективнее.

Вы можете отказаться от дорогих порошков и отбеливателей, если начнете применять столовый уксус перед стиркой.

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Добавьте 1/4 чашки столового уксуса на 1 чашку воды. Поместите вещи в необходимое количество раствора и оставьте на 15 минут, но лучше на 1–2 часа.

После этого простирайте вещи в стиральной машинке на нужном цикле. Вы достанете из барабана вещи, которые будут сиять чистотой!

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия».