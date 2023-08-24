Попробовали очистить унитаз уксусом — в восторге от результата: рыжий налет стек, известковый камень растворился

Обычным столовым уксусом, который стоит сущие копейки в продуктовых магазинах, можно довести унитаз до блеска.

Теперь не нужно тратиться на дорогие моющие и чистящие средства, просто поливаем уксусом и наслаждаемся эффектом!

Уксус растворяет мочевой камень и известковый налет с легкостью, никаких особых манипуляций не нужно делать.

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Уксус (2-3 стакана) нужно нагреть до 50 градусов. Не доводить до кипения! Удобнее всего сделать это на паровой бане.

Залить уксус в унитаз и оставить на несколько часов. Далее почистить ершиком.

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия»