Верхушки томатов пожелтели? Им не хватает важного — делаем уксусный пролив с золой, спасаем урожай

Томаты к концу лета и в начале осени нередко начинают страдать от нехватки калия. Об этом могут сигнализировать желтые и твердые верхушки плодов.

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Микроэлемент обязательно нужно внести почву, иначе на урожае можете поставить крест.

Калий участвует в важных биологических процессах растения. Без него томаты не могут нормально жить и давать плоды, они не смогут противостоять холодам, которые уже начинаются по ночам.

Много калия содержится в древесной золе, поэтому можно внести раствор с ней в почву под томаты.

3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и полейте под корень.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».