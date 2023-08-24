Верхушки томатов пожелтели? Им не хватает важного — делаем уксусный пролив с золой, спасаем урожай

Томаты к концу лета и в начале осени нередко начинают страдать от нехватки калия. Об этом могут сигнализировать желтые и твердые верхушки плодов.
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Микроэлемент обязательно нужно внести почву, иначе на урожае можете поставить крест.
Калий участвует в важных биологических процессах растения. Без него томаты не могут нормально жить и давать плоды, они не смогут противостоять холодам, которые уже начинаются по ночам.
Много калия содержится в древесной золе, поэтому можно внести раствор с ней в почву под томаты.
3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и полейте под корень.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».