Больше не поливайте орхидею в горшке: люди сами портят цветы и удивляются (как правильно)

Орхидее необходим правильный полив, однако большинство цветоводов делают это неправильно. А потом удивляются, что растение не желает цвести и развиваться.

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Во-первых, орхидея - растение тропическое, а потому воду для полива этого цветка нужно подогревать до 36-38 градусов.

Во-вторых, никогда не поливайте орхидею просто так - в горшке. Опустите горшок с орхидей в кашпо без дырок на донышке и наполните его водой для полива. Сделайте это до шейки, выше нельзя, иначе растение загниет.

Потом оставьте цветок в воде на 1 час, чтобы орхидея хорошо напиталась. Спустя время достаньте горшок с растением из воды и переместите в сухое кашпо.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».