Объявлен курс доллара на 15 сентября: ЦБ соберется на совещание, но рублю не помогут

Курс доллара стабилизировался, по крайней мере, перестал серьезно расти. При этом известно, что 15 сентября состоится заседание членов Центробанка, на котором хотели повысить ключевую ставку.

«Но ключевая ставка больше не оказывает быстрого действия на стойкость национальной валюты. Поэтому трогать ее не будут», - заявил руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков.

По его словам, к 15 сентября доллар будет стоить 92–94 рубля.

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