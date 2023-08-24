Не верили, что сантиметровый нагар с днища сковороды слезет сам: но полили и убедились сами — легко

В Интернете можно найти множество способов по удалению старого нагара со сковородок, однако многие из них неэффективные. А какие-то настолько сложные в исполнении, что и начинать эту работу не хочется.

Экономьте свои время и силы! Попробуйте по-настоящему рабочий метод против старого черного нагара на посуде. Эти толстые наслоения махом сойдут, а вы для этого ничего даже не сделаете!

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Налейте в неметаллическое ведро 500 миллилитров средства для очистки канализационных труб с содержанием гидроксида натрия, а также один литр воды, перемешайте.

Потом погрузите в состав сковороду, подождите, пока нагар размокнет. Достаньте и удалите металлической щеткой остатки наслоений. Потом хорошо промойте посуду, чтобы вышла вся химия. Вот и все!

Источник: atvmedia.ru.