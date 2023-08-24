Одноразовый станок используем годами: просто точим его лезвия штукой из кухни

Ни один производитель бритвенных станков никогда не признается, что на самом деле их продукцию можно использовать годами.

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Оно и понятно - предпринимателям это не выгодно, никто не будет покупать их бритвы.

Но зачем нам тратить свои деньги в угоду чужому бизнесу? Мы просто возьмем станок, который затупился и сделаем его вновь рабочим.

Для этого нам понадобится обычный рулон с алюминиевой фольгой для выпечки. Несколько десятков раз поводите по нему вдоль лезвием от себя и ваша бритва опять станет острой! Пользуйтесь с удовольствием!

Источник: Telegram-канал «Горничная».