Обязательно в начале осени даем огурцам эту аптечную таблетку: становятся крепкими, плодоносят с новой силой

Огурцы в конце августа и начале сентября испытывают влияние целого ряда негативных факторов. Почва под ними уже истощена, день становится короче, а ночи холодными. Они нуждаются в особой подкормке.

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Обычная янтарная кислота, которая продается в каждой аптеке, может сильно помочь культуре. Она служит источником энергии для растений и стимулирует развитие, обновление и плодоношение. Огурцы очень ярко отзываются на подкормку янтарной кислотой.

Разведите 1 грамм кислоты в 10 литрах воды для полива. И опрыскайте этим составом огурцы.

Также не будет лишним внесение под корень огурцов раствора древесной золы, чтобы обогатить грунт калием, обычно к этому времени растения испытывают в нем недостаток.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».