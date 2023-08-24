Кладем это в кастрюлю, и яйца при варке больше не трескаются: бонусом еще и чистятся легко

При варке яиц может произойти оказия, и они ни с того ни с сего трескаются. Тогда содержимое может вытечь, в итоге белковое нечто будет кипеть в кастрюльке и никуда не пригодится – только выбрасывать.

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Чтобы этого не произошло, стоит добавлять при варке дополнительные ингредиенты. До закипания надо успеть ввести в воду 1 ложку соли – даже если на скорлупе были какие-то трещины, яйцо не вытечет.

А вот если добавить 2-3 дольки лимона и 1 ложечку сока в кастрюлю, то чиститься вареные яйца будут беспроблемно – скорлупа буквально сама слетит с них. Или просто добавить одну ложку уксуса - эффект получится тот же.

По материалам сайта Belnovosti