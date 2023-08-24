Баклажаны на зиму маринуем в томатах: рецепт, за которым охотятся все хозяйки, уже тут

Не многие хозяйки знают, как можно заготовить баклажаны на зиму. Обычно этот овощ превращают в икру. Также можно закатать его с томатами – сочно и вкусно, получается закуска к любому блюду.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На 2 кг баклажанов берут 3 кг томатов, 200 гр растительного масла, 200 гр сахара, 2 ст. ложки соли, 100-150 гр уксуса, а для пикантности 2 стручка острого перца и 2 головки чеснока.

Помидоры и перец измельчаем в мясорубке или блендере, солим и ставим на огонь на 15 минут. Баклажаны режем на брусочки, кожуру можно убрать, можно оставить, от отправляем к помидорам.

Все вместе варим 40 минут, в финале добавляем измельченный чеснок и уксус. Разливаем получившуюся закуску по банкам, закатываем, переворачиваем и укутываем в шубу на 1-2 суток.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"