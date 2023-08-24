Посыпали сковороду — весь нагар вздыбился шапкой: этот порошок отлично очищает

Все больше хозяек отдают предпочтение горчице в виде порошка, как средству для мытья посуды.

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Этот порошок полностью натурален и легко вымывается с посуды, не оставляя следов и запаха. При этом справляется отлично со своей задачей, отмывая загрязнения, жир и даже нагар.

Если в вашей сковороде пригорела пища, насыпьте в нее порошок, пока посуда горячая. Далее немного плесните кипятка до образования кашицы.

Горчица мгновенно вздыбит пышной шапкой нагар, а спустя минут 20-30 вы с легкостью смоете все наслоения простой щеткой.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».