Озвучен курс доллара на конец недели: два фактора низкой стоимости — цифры

Курс доллара, согласно последним данным Московской биржи, снизился до 94,26 рублей.

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Как полагают аналитики, валюта США в ближайшее время будет вести себя спокойно, без прыжков в сторону повышения стоимости. На то есть несколько факторов.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что доллар до конца недели будет стоить 93–95 рублей.

Рубль, по мнению эксперта, поддерживается налоговым периодом в России (до 28 августа), а также выросшими ценами на мировом рынке на нефть.

Однако на рынке ощущается сильный спрос на иностранную валюту, плюс ко всему доллар укрепился на фоне других мировых валют, поэтому не исключено, что ситуация в сентябре изменится в обратную сторону.

Источник: 1prime.ru