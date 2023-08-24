Так спасаем огурцы от холодных ночей: 3 простые, но важные подкормки

Простые подкормки помогут сохранить урожайность огурцов в холодные ночи. И вы до глубокой осени сможете собирать великолепный урожай.

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Если восполнить у растений недостаток калия, то они станут менее восприимчивы к холоду. Подкормите огурцы раствором золы с добавлением уксуса.

В большое ведро емкостью не менее 10 литров насыпьте 1 стакан золы и 1/2 стакана столового уксуса. Как только зола погасится, можно залить в ведро воду до самых краев и тщательно перемешать. Вносите под корень.

Дважды в неделю применяйте подкормки сахаром (1 стакан на 10 литров воды), которые тоже вносите под корень.

Проводите опрыскивания янтарной кислотой (1 грамм на 10 литров воды), она служит источником энергии для всех культур.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»