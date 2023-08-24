Огурцы солим с патиссонами – получается изумительное ассорти на зиму: добавляем морковку, так еще вкуснее

Получается изумительное ассорти из овощей, если приготовить его с патиссонов, огурцов и добавить морковку с перцем. Длинными зимними вечерами будет что лопать и вспоминать лето и дачные хлопоты.

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На 500 гр патиссонов надо взять 300 гр огурцов, 30 гр моркови, 30 гр лука репчатого, 30 гр сладкого перца, 2 зубчика чеснока, 0,5 л воды, по 2 ст.л. соли и сахара, 4 ст.л. уксуса, 40 гр любимой зелени и специи по вкусу.

Разложить зелень, лук, морковь, перец, чеснок и специи по банкам, предварительно простерилизованным.

Нарезать патиссоны и огурцы средними кусочками и доверху наполнить ими банки. Затем залить кипятком, оставить на 15 минут, затем слить в кастрюлю. Снова довести до кипения, посолить и насыпать сахар. В конце кипения добавить уксус, и снова залить банки с патиссонами. Закатать и убрать в теплое место остывать.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"