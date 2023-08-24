Нанесли и смыли - унитаз как новый и не пахнет: больше не покупаем специальных и дорогущих средств

Эффективно отмыть унитаз, вернув ему первозданную чистоту, можно не выходя из дома – то есть без поисков волшебных средств на полках дорогущих магазинов бытовой химии.

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Эта жидкость есть у каждого на кухне, и используется она не только в кулинарии. Речь идет о 9%-ном уксусе. Надо налить его в пульверизатор и распылить на внутренности унитаза, оставить на несколько минут. Если загрязнения сильные, то выкачать воду из колена, нанести уксус, подержать подольше.

Для очистки наружной поверхности унитаза можно использовать водный раствор уксуса. Разводят его 1 к 1 – полстакана кислоты, полстакана воды, а также добавляют 1 ч.ложку любого средства для мытья посуды.

По материалам сайта Belnovosti