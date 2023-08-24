Котлетки нежнейшие нажарили, потому что фарш замесили сказочный: всегда добавляем в него этот секретный ингредиент

Что только не добавляют хозяйки в фарш в надежде сделать его вкуснее, нежнее и сочнее. И хлеб, и молоко и даже овощные включения имеют место быть, но если сделать выбор в пользу картофеля, то фарш всегда будет получаться.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Именно картофель делает структуру фарша более мягкой и сочной. А котлеты получаются нежнейшими. При этом, овощ должен быть сырым, измельчать его лучше на мелкой терке.

Считается оптимальным добавлять в фарш незначительное количество картофеля. На 1 кг мясного полуфабриката следует брать 200 гр натертого овоща.

По материалам сайта Belnovosti